Großeinsatz in Seefeld: In einem Einfamilienhaus brach am frühen Nachmittag ein Feuer aus. Die Feuerwehren Seefeld und Leutasch rückten aus. Laut Polizei wurde eine Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Leutascher Landesstraße ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. (TT.com)