Oberhofen am Irrsee – Ein einjähriges Mädchen hat sich am Sonntag in Oberhofen am Irrsee (Bez. Vöcklabruck) mit heißem Kaffee verbrüht. Das Kind hatte in einem unbeobachteten Moment in der Küche nach einer Tasse gegriffen und diese umgeschüttet. Die Flüssigkeit verbrühte die Kleine am Oberkörper. Sie wurde - in Begleitung ihrer Mutter - mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, berichtete die oö. Polizei.