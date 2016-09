Reutte – Aufgrund eines riskanten Überholmanövers landete ein 28-jähriger deutscher Motorradfahrer am Sonntag im Bezirkskrankenhaus Reutte. Der Mann war gegen 12.10 Uhr in Weißenbach am Lech unterwegs und wollte an einem PKW vorbeiziehen.

Während des Überholmanövers stellte er aber fest, dass aufgrund des Gegenverkehrs ein Überholen nicht möglich ist und bremste sein Bike stark ab. Dadurch kam er zu Sturz und schlitterte in den bereits zum Stillstand gekommenen entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer geistesgegenwärtig reagiert hatte.

Durch den Unfall erlitt der Deutsche Verletzungen unbestimmten Grades. (TT.com)