Jávea – In der Nähe der spanischen Kleinstadt Jávea an der Costa Blanca wütet seit Sonntagnachmittag ein schwerer Waldbrand. Das Feuer sei zunächst in dem Ort Benitatxell ausgebrochen und habe sich später in Richtung Jávea (valenzianisch: Xàbia) ausgedehnt, berichtete die Zeitung El País am Montag. In der Nacht hätten 330 Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen, weil die Flammen auch mehrere Wohnviertel bedrohten, hieß es. Das spanische Fernsehen hatte am Sonntag noch von 1000 Menschen gesprochen. Die Flammen griffen auch auf das naheliegende Naturschutzgebiet „Parque forestal de la Granadella“ über.

Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Löschflugzeugen im Einsatz. Was den Brand ausgelöst hat, war noch unklar. Jedoch war das Wochenende in der Region mit Temperaturen von fast 40 Grad extrem heiß. Hinzu kamen Winde und große Trockenheit. Jávea ist ein auch bei Urlaubern beliebtes Hafenstädtchen mit etwa 30 000 Einwohnern im Norden der Costa Blanca. Der Ort gehört zur Provinz Alicante. (dpa)