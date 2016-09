Rietz – In Rietz ereignete sich Montagvormittag gegen 11 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Laut Auskunft der Polizei prallte aus bislang unbekannter Ursache ein 39-jähriger Autofahrer aus Ungarn gegen einen Lkw, der gerade von der Tiroler Straße (B171) in eine Seitenstraße eingebogen war. Das Auto schlitterte rund 60 Meter quer über die Fahrbahn und kollidierte im Straßengraben frontal mit einem Baum.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Lenker des Autos leichte Verletzungen, dessen 16-jähriger Sohn wurde in dem Unfallwrack eingeklemmt und musste mit der Bergeschere befreit werden. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen und befindet sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Der 21-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Am Auto entstand Totalschaden, der Lkw wurde schwer beschädigt. (TT.com)