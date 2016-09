Eine 36-jährige Autofahrerin war am Montag gegen 14.30 Uhr gerade dabei, in eine Parklücke in Landeck zu fahren, als ein 48-Jähriger mit seinem Rennrad von der Tiroler Straße (B171) in die Gemeindestraße einbog. Dabei prallte der Niederländer gegen das rechte Hinterteil des Pkw und stürzte. Trotz Helm erlitt der Mann laut Polizei mehrfache Knochenbrüche im Gesichtsbereich. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)