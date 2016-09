Weer – In Weer wurde Montagnachmittag ein Unterländer bei einem Arbeitsunfall im Recyclinghof schwer im Gesicht verletzt. Der 79-Jährige gab an, er habe nach dem Abladen des Sperrmülls die hinteren Eisentüren der Lkw-Ladefläche mit Hilfe des Ladekrans verschließen wollen. Dabei habe er, vermutlich durch einen Bedienungsfehler der Funkfernsteuerung, den Greifarm des Lkw-Kranes nach hinten bewegt, wodurch die Ladetüren von innen nach außen aufgedrückt wurden und eine Querstange der Ladetür in sein Gesicht geschleudert worden sei.

Ein Mitarbeiter des Recyclinghofs hörte die Hilfeschreie des 79-Jährigen und alarmierte die Rettung. Laut Notarzt erlitt der Mann eine schwere Verletzung im Bereich des Jochbeins und des rechten Auges. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)