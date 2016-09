Tokio – Die Polizei habe menschliche Überreste im Abfall der Holzrecyclinganlage in der westlichen Präfektur Nara gefunden, berichteten die japanische Nachrichtenagentur Kyodo und die Zeitung „Sankei Shimbun“ am Dienstag.

Die Ermittler seien alarmiert worden, nachdem der Arbeiter vermisst wurde. Die Polizei ging den Berichten zufolge davon aus, dass der 45-Jährige, der in der Nähe eines Förderbandes gearbeitet hatte, aus zunächst nicht geklärten Gründen in die Häckselmaschine geraten war. Auch Teile seines Schutzhelmes seien in dem gepressten Müll entdeckt worden.

Es war nicht der erste tödliche Unfall in dem Recyclingwerk: Im August wurde den Berichten zufolge dort ein 56-jähriger Arbeiter zwischen einer Ladeschaufel und einem Laster zu Tode gequetscht. In einem anderen Werk in der Präfektur Nara starb im August ein 67-jähriger Arbeiter, der auf ein Förderband geraten war. (APA/AFP)