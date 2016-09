Skopje – Bei einem Flugzeugabsturz in Mazedonien sind sechs Ausländer getötet worden. Alle Insassen der Privatmaschine seien gestorben, erklärte am Dienstagabend die Behörde für öffentliche Sicherheit. Bei ihnen habe es sich um vier Italiener und zwei Staatsbürger des Kosovo gehandelt. Mazedonischen Medienberichten zufolge war die Maschine in Deutschland registriert und gehörte einer italienischen Firma.

Der Privatflieger war im italienischen Treviso gestartet und unterwegs in Kosovos Hauptstadt Pristina. In Mazedoniens Hauptstadt Skopje sollte ein Zwischenstopp zum Auftanken eingelegt werden. Das Unglück ereignete sich beim Landeanflug auf Skopje in einer bergigen Region. Anrainer berichteten von einer starken Explosion und einem großen Feuerball.

Nach Angaben des Wetteramtes regnete es zum Zeitpunkt des Absturzes. Es habe aber keinen Sturm und auch keine starken Winde gegeben. (APA, AFP)