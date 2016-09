St. Veit in Defereggen – Ein 79-jähriger Mann ist am Mittwoch bei einem Unfall in St. Veit in Defereggen ums Leben gekommen. Gegen 16.50 Uhr war ein 50-jähriger Berufskraftfahrer damit beschäftigt, Holzstämme von seinem Lkw zu laden. Dabei war auch der Pensionist anwesend.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Lkw-Lenker nach erfolgter Abladung vorwärts und bemerkte nach kurzer Fahrt plötzlich einen Ruck im Bereich der hinteren rechten Doppelachse. Er hielt an und konnte im rechten Rückspiegel den Körper des Pensionisten im Bereich der Hinterachse erkennen.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Lenker erlitt einen Schock. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. (TT.com)