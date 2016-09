In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Innsbrucker Stadtteil Pradl ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Vier Kinder, die sich im Hof aufhielten, verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Ein Bewohner wurde laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. (TT.com)