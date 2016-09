Innsbruck – Donnerstagabend ist in Innsbruck ein Mopedfahrer verunfallt. Der 15-Jährige war gegen 18.50 Uhr am Innrain unterwegs. Er wollte eine Pkw-Lenkerin auf einer zweispurigen Fahrbahn links überholen. Plötzlich zog die 79-Jährige jedoch offenbar ihr Auto nach links und wechselte die Spur. Der Bursche legte eine Vollbremsung ein, streifte trotzdem den Wagen und stürzte. Er wurde in die Klinik gebracht. Wie schwer er verletzt wurde ist nicht bekannt.

Laut Polizei gehen die Aussagen der beiden Beteiligten zum Unfallhergang auseinander. Deshalb werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich an die PI Wilten unter 059133 7591 zu wenden.