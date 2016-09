Bei einem Zugsunglück im Nordwesten Spaniens sind einem Bericht zufolge am Freitag mindestens zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Dies berichtete der Fernsehsender 24Horas am Vormittag. Der Zug soll Berichten zufolge in der Nähe des Bahnhofs Porrino in der Provinz Pontevedra aus noch ungeklärter Ursache entgleist sein. (APA/dpa)