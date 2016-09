Bei einer Vollbremsung eines Linienbusses in Innsbruck wurde am Freitagvormittag eine 25-jährige Insassin verletzt. Der 53-jährige Lenker des Fahrzeuges musste gegen 10.45 Uhr in der Blasius-Hueber-Straße abrupt anhalten, da ein vor ihm fahrender Radfahrer in die Gleise geriet und stürzte. Die Frau prallte im Zuge dessen mit dem Gesicht gegen die Glasscheibe. Der Radfahrer fuhr nach dem Zwischenfall weiter - nach ihm sucht nun die Polizei. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wilten telefonisch unter 059133/7591100 entgegen. (TT.com)