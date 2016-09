Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall am Freitag in Innsbruck sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 39-jährige Frau wollte gegen 11.40 Uhr mit ihrem Pkw von der Fennerstraße nach links in die Reichenauerstraße einbiegen, auf der sich ein Stau gebildet hatte.

Als ihr der Lenker eines Mercedes ein Handzeichen gab, bog die Frau ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem auf der Reichenauerstraße fahrenden Motorfahrrad. Dessen 48-jährige Lenkerin zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Zeugen des Unfalls, insbesondere der Lenker des Mercedes, werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel. 059133 / 7591-100) zu melden. (TT.com)