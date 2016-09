Ein junger Mann – laut ersten Informationen der Polizei Jahrgang 1995 – ist am Freitagabend aus bisher unbekannter Ursache aus einem Fenster im fünften Stock eines Wohnhauses in der Viktor-Dankl-Straße in Innsbruck gestürzt. Er wurde schwer verletzt in die Klinik eingeliefert. Der Mann dürfte bei dem Sturz einen Beckentrümmerbruch erlitten haben.

Eine Nachbarin hat den Vorfall beobachtet. Sie steht jedoch unter Schock und konnte daher noch nicht einvernommen werden. (TT.com)