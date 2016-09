Oberndorf – Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat Freitagmittag in Oberndorf einen Schwerverletzten gefordert. Ein 52-jähriger Deutscher bremste in einer Engstelle seinen Pkw, um einem entgegenkommenden Lkw die Durchfahrt zu ermöglichen. Der hinter dem Auto nachfahrende Lenker eines Motorfahrrades konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und versuchte, zwischen dem Pkw und dem Lkw durchzufahren, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dabei touchierte der 48-Jährige beide Fahrzeuge und kam zu Sturz. Er erlitt nach Auskunft der Polizei schwere Verletzungen an Brust und Beinen.

In Wildermieming konnte ein 73-jähriger Fahrradfahrer einen Auffahrunfall nicht verhindern. Als ein vor ihm auf der Mieminger Straße fahrender Sattelzug verkehrsbedingt stark abbremsen musste, versuchte der Radfahrer, rechts an dem Lkw vorbeizufahren. Er streifte das Fahrzeug jedoch und kam zu Sturz. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)