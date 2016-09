Ein 34-Jähriger geriet am Freitag gegen 19 Uhr in Sautens mit einer Zugmaschine mit Anhänger aus bislang unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus. Das Fahrzeug rollte über eine steile Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegend an Bäumen hängen. Der Einheimische zog sich dabei laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades am Oberkörper zu. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Traktor wurde schwer beschädigt. (TT.com)