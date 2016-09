Zirl – Ein Arbeiter wurde Freitagnachmittag in einer Firma in Zirl schwer verletzt. Der 52-Jährige führte kurz vor 15 Uhr eine Reparatur an einem Förderband durch. Beim Probebetrieb der Maschine stellte der Mann fest, dass eine Tragrolle nicht mit dem Förderband mitlief. Daraufhin versuchte der Deutsche die Tragrolle mit einem Hammer in die richtige Position zu klopfen.

Dabei geriet er mit dem rechten Arm zwischen Laufband und Förderbandwelle und wurde eingeklemmt. Ein Arbeitskollege stellte das Förderband sofort ab, woraufhin sich der Verletzte selbst befreien konnte, teilte die Polizei mit. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)