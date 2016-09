Großes Glück hatten vier Fahrzeuginsassen am späten Freitagabend. Ein 18-jähriger Autofahrer war kurz vor Mitternacht auf der Brennerstraße (B182) von Matrei am Brenner in Richtung Schönberg unterwegs. Auf Höhe der „Gschleirs Kurve“ kam der Wagen von der Fahrbahn ab und stürzte rund fünf Meter über eine Böschung in einen Bach.

Alle vier Fahrzeuginsassen blieben laut Polizei unverletzt. Der Lenker gab an, dass er einem Reh ausgewichen sei. Samstagfrüh wurde der Pkw mittels Kran geborgen. (TT.com)