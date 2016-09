Heiligenblut – Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat die Beschlagnahmung des Hubschrauberwracks, mit dem der Extremsportler Hannes Arch in der Nacht auf Freitag in den Tod gestürzt war, angeordnet. Es wurde am Samstag geborgen und soll am Montag zur technischen Untersuchung nach Wien gebracht werden. Die Ursache des Unglücks in den Hohen Tauern bei Heiligenblut in Kärnten war zunächst weiter unklar.

Der Zustand des schwer verletzten zweiten Hubschrauberinsassen, eines 62-jährigen Deutschen, war einen Tag nach dem Absturz den Umständen entsprechend gut. Seine Befragung durch Beamte des Landeskriminalamts hatte am Samstagvormittag bereits begonnen, sagte ein Heiligenbluter Polizist. Auch Johannes Woldrich, Leiter der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes im Verkehrsministerium und die anderen Experten der Kommission, die den Unfall untersuchen, werden den Hüttenwirt noch befragen.

Untersuchungen dauern vier Monate

Die technischen Untersuchungen an dem Wrack werden rund vier Monate dauern, sagte Woldrich. Erst wenn man einen technischen Fehler ausschließen könne, werde in Richtung menschliches Versagen ermittelt. Zuerst werde man sich etwa das Triebwerk genau anschauen und Kontakt zu den Herstellerfirmen des Hubschraubers aufnehmen. Woldrich war am Samstag zu Mittag gerade von der Unfallstelle in den Bergen zurückgekommen. „Jetzt ist einmal alles erfasst und fotografiert.“ Etwas Besonderes aufgefallen sei zunächst nicht.

Arch stürzte nach einem Transportflug zu einer Berghütte auf dem Rückweg mit seinem Hubschrauber ab. Der Helikopter zerschellte am Felsen. Die Bergretter, die einen dreistündigen Aufstieg zur 2300 Meter hoch liegenden Unfallstelle machen mussten, konnten den 48-jährigen Steirer nur noch tot bergen. (APA/TT.com)