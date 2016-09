Lienz – Am Samstagvormittag streifte ein 12-jähriger Bub im Elternhaus in Strassen in Osttirol beim Vorbeilaufen die Türklinke der Türe zwischen Küche und Wohnzimmer. Der linke Oberarm verfing sich an der Klinke und durchbohrte diesen. Die Mutter befreite ihren verletzten Sohn und führte die Erstversorgung durch, während der ältere Sohn die Rettung alarmierte.

Nach der Versorgung durch die Sanitäter der Rettung führte die weitere Behandlung vor Ort der verständigte Notarzt des Rettungshubschraubers durch. Der verletzte Bub wurde im Anschluss mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen und dort stationär aufgenommen. (TT.com)