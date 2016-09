Bad Häring – Am Samstagvormittag erhitzte eine Hausfrau in Bad Häring in ihrer Küche einen Topf mit Küchenfett. Sie verließ dann für rund 30 Minuten ihr Haus. In dieser Zeit fing das Fett vermutlich aufgrund der starken Hitze selbständig zu brennen an.

Das Feuer breitete sich rasch auf die Kücheneinrichtung aus. Der Schwiegersohn der Frau und dessen Bruder bemerkten die starke Rauchentwicklung und rannten sofort in Richtung Küche. Die beiden Männer konnten mittels zwei Feuerlöscher den Brand noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Häring löschen. Durch den Brand wurde die Küche stark beschädigt. Ein Vorraum zur Küche wurde aufgrund der Rauchentwicklung stark verrußt. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. (TT.com)