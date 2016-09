Schlüsselkar – Am Samstag kletterte ein 39-jähriger Deutscher mit seinem Kletterpartner die Route „Wolke 7“ am Schlüsselkar im Gemeindegebiet von Leutasch. Gegen 15:00 Uhr kam er in schwieriges Terrain und stürzte in das Seil.

Sein Kletterpartner konnte den 38-Jährigen zwar halten, zwei mobile Sicherungen brachen jedoch aus und der Deutsche schlug mit seinen Füßen auf einem Felsband auf. Dabei zog sich der Mann Bänderrisse und einen Knochenbruch zu. Er wurde von seinem Kletterpartner abgeseilt und mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Garmisch geflogen. (TT.com)