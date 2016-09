Weerberg – Ein knappes Jahr ist es jetzt her, und wann immer Hubert Mair aus Weerberg mit seinem Motorrad wieder durch ein Waldstück fährt, erinnert er sich an jenen schicksalhaften Unfall im Oktober 2015. Mittags fuhr er in Jenbach bergwärts in Richtung Achensee. „Plötzlich sprang ein Hirsch aus den Stauden auf die Fahrbahn. Ich erinnere mich noch an einen dumpfen Knall, und habe dann die Augen zugemacht.“ Kurze Zeit später lag der Mann direkt neben dem Hirsch auf der Fahrbahn. „Aug’ in Aug’“, wie er beschreibt. Während der Hirsch aufstand, dann aber kurz hinter einer Leitschiene verendete, kämpfte der mittlerweile 64-jährige Mann um sein Leben. Er hatte erst kurz zuvor seine Pension angetreten. Beim Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Nach mehreren Komplikationen verbrachte er 15 Wochen in der Klinik bzw. der Reha, verlor dabei aber nie seine positive Einstellung. „Gerade um die Zeit im Herbst ist es wieder gefährlich. Das Wild ist halt unberechenbar. Der Hirsch, mit dem ich zusammengestoßen bin, ist sicher auch aufgeschreckt worden.“ Wenn er Unfälle wie jenen in Tösens (rechts) mitbekommt, dann denke er noch oft an den Unfall von damals, sagt Mair.

Das Leben nach dem Unfall habe sich insofern verändert, dass der Pensionist „keine Eile“ mehr habe und gleichzeitig seine positive Lebenseinstellung behalten habe. Auch das „Berggehen“ sei wieder mit einigen Einschränkungen möglich, und auch auf das Motorrad setze er sich wieder – in Waldstücken fahre er aber sehr langsam. (mw)