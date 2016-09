Unfall

Unfall auf A12: Verkehrschaos in Innsbruck und Umgebung

Ein Lkw-Unfall auf der A12 bei Kranebitten sorgt am frühen Abend dafür, dass in Innsbruck und Umgebung nichts mehr geht. Auf allen Umfahrungsstraßen und in der Innsbrucker Innenstadt steht der Verkehr völlig still.