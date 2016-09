Sexten – Eine Serie an tödlichen Bergunfällen erschüttert Südtirol: Wie das Nachrichtenportal stol.it berichtet, ist am Montagvormittag ist der 46-jährige Bergführer Peter Mair aus Sexten auf dem Zwölferkofels (3090 Meter) in Südtirol abgestürzt. In den vergangenen zwei Wochen haben damit neun Bergsteiger aus Südtirol oder in den Südtiroler Bergen ihr Leben verloren.

Mair war mit einer deutschen Urlauberin unterwegs, die den Notruf abgesetzt hat. Sie war glücklicherweise gesichert und blieb unverletzt.Der Bergführer, der mit seiner Begleiterin von der Belluneser Seite aufgestiegen war, habe sich auf dem Normalweg unterhalb der Zwölferscharte auf etwa 2700 Metern befunden, als er plötzlich den Halt verlor und in die Tiefe stürzte. Es wird vermutet, so stol.it, dass sich ein Griff gelöst haben könnte.Aufgrund der Beschaffenheit der Absturzstelle hätten sich die Bergungsarbeiten als ausgesprochen schwierig gestaltet.

Der Zwölferkofel gilt als anspruchsvoller und schwieriger Berg, der nur von erfahrenen Kletterern bestiegen werden sollte. (TT.com)