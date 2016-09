Going - Auf der Reither Straße im Gemeindegebiet von Going kam es am Dienstagvormittag zu einem schweren Mountainbike-Unfall. Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein war gegen 10.20 Uhr in Richtung Kitzbühel unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache stürzte. Mit schweren Kopfverletzungen blieb er am rechten Fahrbahnrand liegen.

Eine zufällig am Unfallort vorbeikommende Polizeistreife und ein unbeteiligter Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste Hilfe und veranlassten die Verständigung der Rettung. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)