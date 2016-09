St. Anton am Arlberg – Absturz-Drama am Arlberg: Kurz nach 16 Uhr kollidierte gestern ein einmotoriges Flugzeug mit dem Tragseil der Vallugabahn. Die Maschine stürzte ab – für den Piloten, der zum Unglückszeitpunkt als Einziger in der Maschine war, kam jede Hilfe zu spät. Die Identität des Mannes war noch nicht geklärt, es soll sich aber nicht um einen Österreicher handeln. Der Unfall passierte rund um den Betriebsschluss der Bahn, nach Auskunft der Polizei waren keine Passagiere betroffen. Die Gondeln standen gerade an der Tal- bzw. Bergstation.

Was zur Kollision und dann zum Absturz geführt hat, war vorerst unklar. Der Unfall passierte bei guter Sicht, der Flug wurde als so genannter Sichtflug geführt. Laut Polizei soll das Flugzeug vom Typ Aquila in Zell am See gestartet sein und hätte dort nach einem Lokalflug wieder landen sollen. Gegen 16.10 Uhr, also genau dem offiziellen Betriebsschluss der Bahn, war die Maschine mit dem Tragseil an einem der höchsten Punkte der Vallugabahn kollidiert. Sie stürzte dann ins so genannte Steißbachtal ab und landete in einem Bach. Nach Angaben der Polizei waren Mitarbeiter der Bergbahn sofort zur Stelle und leisteten Erste Hilfe. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. Die genaue Flugroute war noch nicht geklärt. Laut Augenzeugen war die Maschine schwer beschädigt.

Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte, darunter drei Hubschrauber, hatte sich sofort zum Unfallort begeben. Nach rund zwei Stunden konnte die Leiche des Piloten in unwegsamem Gelände geborgen werden. Das Tragseil der Bahn wurde nicht abgetrennt, inwieweit es beschädigt wurde, ließ sich gestern noch nicht klären. Die Bahn wurde deshalb vorsorglich gesperrt und muss heute untersucht werden. (mw)