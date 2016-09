St. Anton am Arlberg – Der Pilot eines Motorflugzeugs ist bei einem Absturz am Mittwochnachmittag in St. Anton ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine streifte kurz nach 16 Uhr das Tragseil der Vallugabahn. Dann stürzte sie in das Steißbachtal.

Die Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg zur Unglücksstelle, die in unwegsamen Gelände lag. Mehrere Hubschrauber, die Bergrettung St. Anton und Pettneu sowie die Freiwillige Feuerwehr waren vor Ort.

Für den Piloten, der sich alleine in der Maschine befand, kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er konnte nur noch tot geborgen werden. Seine Leiche wurde noch am frühen Abend ins Tal geflogen. Angaben zur Identität des Verstorbenen konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Die Ermittlungen laufen. Es soll sich aber nicht um einen Österreicher handeln.

Das Flugzeug war in Zell am See gestartet. Nach einem Lokalflug hätte es auch dort wieder landen sollen, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Wrack wird an der Unglücksstelle bewacht

Die Absturzursache ist noch nicht bekannt. Das Wrack liegt auf rund 2.300 Metern und wurde noch nicht geborgen. Bis zum Eintreffen des Sachverständigen und der Kommission der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes wird es an der Unglücksstelle bewacht.

In der Seilbahn wurde niemand verletzt. Das Unglück geschah genau zu Betriebsende, die beiden Gondeln befanden sich in der Tal- bzw. der Bergstation. Das Tragseil hat der Kollision standgehalten. Ob es Schäden gab, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Vallugabahn wurde bis auf Weiteres gesperrt. (mw, TT.com)