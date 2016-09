Weißenbach – Ein 26-Jähriger war am Mittwochvormittag mit seinem Sattelschlepper auf der Lechtalstraße (B198) unterwegs. In einem Kreisverkehr in Weißenbach kippte der Schwertransporter plötzlich um. 24 Tonnen Steine, die er geladen hatte, fielen über eine Böschung.

Der Lkw-Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen von der Rettung in das Krankenhaus nach Reutte gebracht. Die Lechtalstraße war an der Unfallstelle rund drei Stunden nur erschwert passierbar. (TT.com)