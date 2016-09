Zirl – Ein Waldbrand oberhalb der Martinswand in Zirl hält seit Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte in Atem. Im Einsatz stehen mehrere Hubschrauber, darunter eine Alouette des Bundesheeres.

Die Tiroler Straße (B171) zwischen Zirl und Kranebitten wurde für die Löscharbeiten gesperrt. Die Sperre soll laut ÖAMTC zumindest bis 16 Uhr andauern. Die Fahrzeuge werden über die Inntalautobahn (A12) umgeleitet.

Derzeit sind noch 90 Soldaten bei den Aufräumarbeiten nach den schweren Unwettern in Grins (Bezirk Landeck) im Einsatz. Die Landeswarnzentrale Tirol forderte daher in der Früh den Hubschrauber an. Für die Feuerwehr ist der Waldbrand im steilen und unwegsamen Gelände nur schwierig zu erreichen.

Mehrere Notrufe bei Leitstelle

Gegen 16.45 Uhr gingen am Mittwoch gleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Die Bodenmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Zirl stieg zur Brandstelle in das äußerst unwegsame Gelände auf. Drei Hubschrauber flogen Löschwasser in das betroffene Gebiet. Die Löscharbeiten mussten aber aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden. Am Donnerstag entfachte sich das Feuer erneut.

Bereits am Sonntagabend hatte es an der selben Stelle im Wald gebrannt. Durch den Föhn dürfte das Feuer am Mittwoch wieder aufgeflammt sein. (TT.com)