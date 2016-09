Zirl – Gegen 16.45 Uhr gingen am Mittwoch gleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein: Oberhalb der Martinswand bei Zirl stieg Rauch aus dem Wald auf. Die Bodenmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Zirl stieg zur Brandstelle im unwegsamen Gelände auf. Drei Hubschrauber flogen Löschwasser hinauf in das betroffene Gebiet.

Bereits am Sonntagabend hatte es an der selben Stelle im Wald gebrannt. Der Föhn dürfte das Feuer am Mittwoch wieder aufflammen lassen. Die Löscharbeiten waren bis zum Anbruch der Dunkelheit im Gange, danach mussten sie unterbrochen werden. Brand aus konnte vorerst nicht gegeben werden. Am Donnerstagfrüh wird der Einsatz vom Boden und aus der Luft fortgesetzt. (TT)