Going – Bei einer Tour am Klettersteig in der Westwand des Bauernpredigstuhls im Wilden Kaiser Gebirge wurde am Mittwoch ein 36-Jähriger verletzt. Der Deutsche war mit seinem drei Jahre älteren Begleiter am Vormittag in die Tour „Lucke/Strobl-Riss“„ eingestiegen. In der Mitte der zweiten Seillänge richteten sie einen Zwischenstand an einem Klebehaken ein. Der 36-Jährige stürzte danach rund vier Meter ins Seil.

Sein Kletterpartner konnte den Mann zwar halten, trotzdem zog er sich eine schwere Beinverletzung zu. Per Handy setzten die Deutschen einen Notruf ab. Der Verletzte wurde per Seil vom Notarzthubschrauber C4 geborgen. Der 36-Jährige wurde ins Klinikum Rosenheim gebracht und dort stationär aufgenommen. (TT.com)