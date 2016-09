Jakarta – Bei einer Explosion auf einem Ausflugsschiff vor der indonesischen Insel Bali ist eine österreichische Touristin getötet worden. „Es ist traurige Gewissheit geworden, dass unter den Opfern des Bootsunglücks ein Todesopfer aus Österreich ist“, sagte Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums in Wien, der APA.

An Bord hatten sich nach derzeitigem Wissensstand vier Urlauber aus Österreich befunden, führte Schnöll aus. Eine Frau ist gestorben, ein Mann trug Verletzungen davon, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Botschaft habe mit ihm bereits telefonisch in Kontakt treten können. Zwei weitere österreichische Touristen hatten sich an Bord des Schiffes befunden, sie blieben unversehrt.

Es habe sich nicht um eine organisierte Reisegruppe aus Österreich gehandelt, sondern um Individualreisende, hielt der Sprecher noch fest. Weitere Angaben machte das Außenministerium zunächst nicht. Die Verständigung der Angehörigen der Betroffenen war Donnerstagmittag noch in Gang. Ein Vertreter der Botschaft befand sich auf dem Weg zum Unglücksort. Der Konsul werde sich an Ort und Stelle ein Bild machen und Kontakt zu den betroffenen österreichischen Urlaubern aufnehmen, sagte Schnöll.

Insgesamt 14 Urlauber, darunter Reisende aus mehreren europäischen Ländern, wurden bei dem Vorfall kurz nach dem Auslaufen aus dem Hafen des Fischerorts Padang Bai verletzt, teilte die lokale Polizei am Donnerstag mit.

Anschlag ausgeschlossen

Einen Anschlag schlossen die indonesischen Behörden nach ersten Ermittlungen aus. Alle Spuren und auch die Berichte der Insassen wiesen auf eine Explosion des Treibstofftanks hin, sagte der örtliche Polizeichef Sugeng Sudarso. Nach seinen Angaben liegt die Batterie genau über dem Tank, er vermutete deshalb, dass die Explosion von einem Kurzschluss ausgelöst wurde.

Insgesamt waren unter den 35 Menschen an Bord nach Angaben von Polizeichef Sugeng Sudarso neben den vier Österreichern weiters neun Briten, sechs Italiener, fünf Franzosen, vier Portugiesen und zwei Deutsche. Das Boot war von Padang Bai im Osten von Bali zu der kleinen Insel Gili Trawangan vor Lombok unterwegs. Laut Polizei war das Boot gerade einmal 200 Meter vom Hafen entfernt, als der Tank explodierte.

Gili Trawangan galt früher als Backpacker-Paradies. Heute bieten dort zahlreiche Tauchshops Schnorchel- und Tauchausflüge an. Bali liegt im Osten Indonesiens. 2015 machten auf der Insel im Indischen Ozean vier Millionen Touristen Urlaub.

Obwohl die Verbindungen zwischen Indonesiens mehr als 17.000 Inseln vor allem von Fähren und anderen Schiffen abgedeckt werden, genügen diese oftmals nicht den internationalen Sicherheitsstandards. Immer wieder kommt es deshalb zu schweren Unfällen. (Apa/dpa)