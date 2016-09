Oetz – Ein Kletterer musste am Donnerstag von der Bergrettung Oetz geborgen werden. Der 28-Jährige war gemeinsam mit einem Sportkollegen am Nordostgrat in Richtung Maningkogel geklettert. Die Männer waren mittels Seil gesichert.

Während des Aufstiegs rutschte der Tiroler plötzlich aus. Dabei verletzte er sich an der Schulter. Wegen des starken Windes konnte der 28-Jährige nicht mit dem Hubschrauber vom Grat geborgen werden. Die Bergrettung Oetz brachte ihn in einer aufwendigen Bergung schließlich ins Tal. Von dort wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die MedAlp nach Mils transportiert. (TT.com)