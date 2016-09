Inzing – Schwer verletzt fand am Donnerstag ein 38-Jähriger seinen 32 Jahre alten Kollegen in einem Waldstück bei Inzing. Die beiden Einheimischen hatten am Nachmittag Baumstämme etwa 200 Meter von einem tiefer gelegen Talabschnitt aufgeseilt. Der ältere Arbeite hängte die Stämme an die Seilwinde. Über Funk gab er seinem Kollegen das Kommando, sie hinaufzuziehen.

Plötzlich hörte der 38-Jährige ein lautes Stöhnen aus dem Funkgerät, dann brach der Kontakt ab. Über das steile Gelände kletterte der Tiroler sofort nach oben. Nach mehreren Minuten fand er den 32-Jährigen schwerst verletzt am Boden liegen. Er setzte einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf. Der Schwerverletzte wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der Unfallhergang ist laut Polizei noch nicht bekannt. (TT.com)