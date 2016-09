Steinach am Brenner – Bei einem Verkehrsunfall in Steinach am Brenner wurde am Donnerstag ein dreijähriges Kind verletzt. Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 26-Jährige auf mit ihrem Auto einer Gemeindestraße, als plötzlich unmittelbar hinter einem Wagen der Bub auf die Fahrbahn lief. Er wollte über die Straße zu seinem Elternhaus laufen.

Die Autofahrerin konnte nicht mehr reagieren. Das Kind wurde vom rechten Vorderrad des Wagens erfasst und zu Boden geschleudert. Der Dreijährige erlitt dabei laut Polizei eine schwere Verletzung am Fuß.

Der Bub wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die 26-jährige Lenkerin bleib unverletzt. (TT.com)