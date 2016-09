Bei einem Arbeitsunfall wurde ein Tiroler am Freitag in Ebbs verletzt. Der 26-Jährige war gegen 9.40 Uhr mit dem Abtragen eines Fichtenbaums beschäftigt. Der Mann verwendete laut Polizei sämtliche Schutzausrüstung sowie eine Sicherung. Als er in etwa fünf Metern Höhe seine Position auf dem bereits gefällten Baum verändern wollte, passierte ihm ein Fehler beim Lösen und wieder Sichern, hieß es.

Der 26-Jährige stürzte auf eine Wiese und zog sich dabei einen Bruch am Handgelenk und Schlüsselbein zu. Er wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)