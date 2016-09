Ein Lkw-Fahrer hat Freitagmittag sturzbetrunken mit seinem Gefährt einen Blechschaden-Unfall im Tennengau verursacht. Statt sich zu stellen, flüchtete der Mann. Eine Polizeistreife konnte ihn nach kurzer Fahndung stellen. Der Alkotest ergab über 2,5 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein sofort abgenommen, berichtete die Polizei am Samstag in einer Presseaussendung.

Der Fahrer aus Ungarn war mit dem Sattelkraftfahrzeug nach dem Unfall in Golling geflüchtet. Im Gewerbegebiet in Kuchl konnte er von der Exekutive rund eineinhalb Stunden später geschnappt werden. Die Bezirkshauptmannschaft Hallein ordnete die Einhebung einer Sicherheitsleistung in der Höhe von 3.000 Euro an. (APA)