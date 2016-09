Eben – Auf der Achenseebundsstraße bei Eben am Achensee krachten am Sonntagvormittag ein Fahrzeug aus dem Bezirk Schwaz und der Pkw eines in Deutschland lebenden Amerikaners ineinander. Der VW Golf mit zwei Personen, einem Paar aus dem Bezirk Schwaz, wurde durch den Zusammenprall über die Böschung in ein angrenzendes Gemüsebeet geschleudert. Beide Insassen wurde eingeklemmt und musste von den Rettungskräften mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit werden.

„Es war eine ganz besonders schwierige Bergung, aber wir konnten die Verletzten nach rund 20 Minuten aus dem Fahrzeug befreien“, erklärte Andreas Gerstenbauer vom Bezirks-Feuerwehrverband Schwaz gegenüber der TT. Die schwerverletzte Frau wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der Fahrer des Golf und die Insassen des zweiten Fahrzeuges wurden mit zum Teil schweren Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

Die Bundesstraße B 181 war für über ein Stunde gesperrt. Die Polizei richtet eine örtliche Umleitung ein und wurde bei der Regelung des Verkehrs auch von der Feuerwehr Eben unterstützt. Insgesamt war die Feuerwehr Eben mit 26 Mann vor Ort. Auch die Feuerwehr Jenbach war mit einem schweren Bergegerät im Einsatz. (TT.com)