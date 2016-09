Graz - Bei einer Massenkarambolage auf der Südautobahn (A2) in Feldkirchen bei Graz ist Montagfrüh ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Vier weitere Personen - zwei Männer und zwei Frauen - wurden schwer verletzt, ein weiterer Mann leicht, wie das Rote Kreuz mitteilte.

Ein Lkw dürfte bei einem Stau an der Ausfahrt Flughafen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen sein und war auf die Fahrzeuge gekracht. Insgesamt waren in den Unfall vier Lastkraftwagen und fünf Pkw verwickelt. Zu der Identität der Opfer gab es vorerst keine Angaben.

Das Unglück hatte sich gegen 8.00 Uhr bei der Ausfahrt Flughafen-Feldkirchen in Fahrtrichtung Westen ereignet. Ein Notarzthubschrauber des ÖAMTC landete auf der Autobahn, um Verletzte ins UKH und das LKH Graz abzutransportieren. Für das Rote Kreuz war der Einsatz kurz nach 11.00 Uhr beendet, die Bergung der Fahrzeuge sowie die Vermessung der Unfallstelle durch die Polizei nahm allerdings noch bis nach 15.00 Uhr in Anspruch.

In Fahrtrichtung Westen, also Klagenfurt staute sich der Verkehr laut Asfinag auf rund sechs Kilometer. Die Asfinag und der ÖAMTC hatten ein Ausweichen schon am Knoten Seebenstein (NÖ) über die Semmering Schnellstraße (S6), die Brucker Schnellstraße (S35) und die Pyhrnautobahn (A9) zum Knoten Graz West für Fahrten Richtung Kärnten oder in den Großraum Graz empfohlen. Im Frühverkehr war es zu umfangreichen Stauungen gekommen. (APA)