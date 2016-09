Wien – Ein 17-Jähriger, der am Samstag bei einem Arbeitsunfall in Wien-Penzing schwer verletzt worden ist, hat sich am Montag weiterhin in Lebensgefahr befunden. „Er liegt auf der Intensivstation“, sagte Krankenhaussprecherin Karin Fehringer auf APA-Anfrage.

Der Jugendliche war am Samstag in einem Baumarkt von herabfallenden Platten am Kopf getroffen worden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen. Ein Kollege des 17-Jährigen wurde ebenfalls verletzt. (APA)