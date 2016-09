Wien – Jene Südtiroler Studentin, die mit einem Freund am 13. September in der Donau schwimmen und tauchen gegangen war, ist tot. Wie die Polizei in Wien mitteilte, wurde am Montag eine weibliche Leiche im Bereich des Kraftwerks Freudenau in Wien aus dem Wasser gezogen.

Die junge Frau, die zuvor in Innsbruck studiert hatte und danach zum Studieren nach Wien gezogen war, hatte sich am vergangenen Dienstag mit einem Österreicher zum Tauchen verabredet. Während der Mann wieder auftauchte, fehlte von der 26-jährigen Ahrntalerin dann jede Spur.

Eine sofort eingeleitete Suchaktion verlief negativ. Am Montag entdeckten dann Passanten die Leiche beim Kraftwerk. Aufgrund mehrerer äußerer Merkmale konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Verstorbenen um die vermisste 26-Jährige handelt. Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet. (TT.com/OTS)