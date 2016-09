Haie vor der Ostküste Floridas haben am Wochenende innerhalb kürzester Zeit drei Surfer angegriffen und verletzt. Die verschiedenen Hai-Attacken ereigneten sich innerhalb von gut zwei Stunden am Strand von New Smyrna Beach, wie lokale Medien am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf die Küstenwache berichteten.

Demnach wurde ein 43-Jähriger am späten Sonntagvormittag am Knöchel gebissen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Kurz darauf wurde ein 36-Jähriger aus Miami in beide Hände gebissen. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte er später ein Foto aus dem Krankenhaus nach seiner Handoperation. Bei dem dritten Hai-Opfer handle es sich um einen 16-Jährigen. Er sei in den Oberschenkel gebissen worden, aber mit einer kleineren Fleischwunde davongekommen. (APA/dpa)