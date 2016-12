Neusiedl am See/Parndorf – Ein serbischer Reisebus ist am Samstag auf der Ostautobahn (A4) Richtung Wien zwischen Neusiedl am See und Parndorf umgekippt.

Der mit 50 Passagieren besetzte Bus fuhr gegen 7.15 Uhr in einen Graben und stürzte auf eine Seite. Es gab keine Verletzten, berichtete die Asfinag. (APA)