Hall in Tirol – Ein Wasserrohrbruch in der Magdalenastraße in Hall sorgte am Samstag gegen 16.30 Uhr für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Stadtwerken und Polizei. Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt führten zu erheblicher Glatteisbildung.

Die Stadtwerke verschlossen als erste Maßnahme die Leitung. Noch in der Nacht wird mit den Reparaturarbeiten begonnen. Die Wasserversorgung in der Magdalenastraße ist vorerst bis Sonntag unterbrochen. Die Reparaturarbeiten dauern laut Polizei bis in die nächste Woche hinein. (TT.com)