Bei einer Wanderung zum Kirchlein St. Magdalena in Gschnitz verletzte sich am Sonntag eine Italienerin (54) schwer. Die Frau rutschte auf dem eisigen Wanderweg aus, stürzte und brach sich den Unterschenkel. Der Notarzthubschrauber musste die Frau in 1550 Metern Seehöhe bergen. Sie wurde stationär in der Innsbrucker Klinik aufgenommen.