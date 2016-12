Zell am Ziller – Die Zillertal-Autostraße bei Zell war Montagnachmittag Schauplatz eines schweren Unfalls. In den Zusammenstoß waren ein Klein-Lkw und drei Pkw verwickelt.

Gegen 14.35 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Schwaz einen VW- Transporter mit Anhänger taleinwärts. Plötzlich kam es aus unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 80-jährigen Mannes aus dem Zillertal.

Während sich der Pkw durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad drehte und letztlich stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, streife der Klein-Lkw noch die beiden nachkommenden Autos bevor er über den linken Fahrbahnrand hinaus geriet und in einer Wiese zum Stillstand kam. Ein zweiter beteiligter Pkw, der von einem 28-jährigen Einheimischen gelenkt worden war, geriet durch die Streifung ebenfalls über den Fahrbahnrand hinaus und blieb in der Wiese schwer beschädigt stehen. Der zweite Pkw wurde nur leicht beschädigt und konnte auf der Fahrbahn anhalten.

Der 80-Jährige wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr mittels Bergeschere geborgen werden. Er wurde nach ärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der Lenker des Transporters und der 28-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergearbeiten musste die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. An drei der beteiligten Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)