Bschlabs – Trauriges Weihnachtsfest für eine Familie in Bschlabs: Wenige Tage vor Heilig Abend brannte ihr Haus komplett ab. Die Feuerwehren Bschlabs, Elbigenalp, Häselgehr, Stanzach und Elmen mussten Dienstagfrüh gegen 1 Uhr ausrücken, weil der Brand in dem Bauernhaus gemeldet worden war.

Beim Eintreffen der Florianijünger stand das Gebäude aber bereits in Vollbrand. Erst zwei Stunden später konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, die Feuerwehren mussten das Gebäude allerdings kontrolliert abreißen. Einziger Trost: Verletzt wurde niemand, weil die Bewohner zu dem Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause waren.

Der Brandermittler nahm noch am Dienstag seine Arbeit auf. Brandursache sei „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein versteckter bautechnischen Mangel im Bereich der Durchführung des Kamins durch die erste Holzdecke“, teilte die Polizei am Abend in einer Aussendung mit. Hinweise auf Fremdverschulden habe es bislang noch nicht gegeben. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Neben den angeführten Freiwilligen Feuerwehren, die mit 96 Männern und 11 Fahrzeugen zum Brandort ausgerückt waren, standen noch die Rettung und Polizei Elbigenalp im Einsatz. (TT.com)